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Korku filmi ‘Ritüel’deki çiçekli elbise 440 bin TL’ye satıldı
Korku filmi ‘Ritüel’deki çiçekli elbise 440 bin TL’ye satıldı
Midsommar-Ritüel filminde, Florence Pugh’un giydiği çiçekli elbise, corona virüsü ile mücadele kapsamında açık artırmaya çıkarıldı ve 65 bin dolara satıldı...
Moda 22 Mayıs 2020 - 14:05

Corona virüsü ile mücadele kapsamında, pek çok marka, kişi ve kurumlar ellerini taşın altına koyarak çeşitli yardımlarda bulundu. Son olarak, Midsommar – Ritüel filminin dağıtım şirketi A24, desek olmak için, filmde Florence Pugh'un Mayıs Kraliçesi olarak taçlandırıldıktan sonra giydiği çiçekli elbiseyi açık artırmaya çıkardı…
10 bin yapma çiçekten hazırlanan, 13.5 kilo ağırlığındaki elbise 65 bin dolara yani yaklaşık olarak 440 bin TL’ye alıcı buldu. Elbisenin satışı doğrudan New York İtfaiye Teşkilatı'nın resmi kar amacı gütmeyen kuruluşu FDNY Foundation’a verildi.

Son güncelleme: 14:06 - 22.05.2020