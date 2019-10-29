Kylie Jenner’ın Met Gala’da giydiği kıyafet Cadılar Bayramı’na damga vurdu

Kylie Jenner'ın mayıs ayında düzenlenen Met Gala'da giydiği Versace imzalı mor elbise yine sosyal medyaya damgasını vurdu. Cadılar Bayramı için kızı Stormi'ye kıyafetinin birebir aynısını tasarlatan Jenner'dan sonra, ünlü köpek kıyafetleri tasarımcısı Anthony Rubio da köpekler için Kylie ve Kendall Jenner kostümü hazırladı...

Kylie Jenner, geçen mayıs ayında düzenlenen Met Gala’da, Versace imzalı mor bir elbise giydi. Jenner önce, kıyafetindeki gerçek kuş tüylerinden dolayı adeta sosyal medyada linç edildi. Özellikle hayvan hakları savunucularının hışmına uğrayan Jenner, bu sayede ‘Reklamın iyisi kötüsü olmaz’ dedi ve gündemde kalmayı başardı.

Jenner bu kadar tepki almasına rağmen, Cadılar Bayramı için kızı Stormi’ye de Met Gala’da giydiği elbisenin birebir aynısını tasarlattı. Bu kez de çocuğunu bu şekilde giydirdiği için özellikle annelerden tepki aldı…

Fotoğrafı “Bebeğim! Allah’ım, dayanamıyorum şimdi onu yiyeceğim” notuyla paylaşan Jenner eleştiri yağmuruna tutuldu. Zira küçücük bir çocuğa bu şekilde yetişkin kostümleri giydirmesi pek de hoş karşılanmadı.

Ünlü hayvan couture tasarımcısı Anthony Rubio da Cadılar Bayramı için Kendall ve Kylie Jenner’dan ilham aldı ve köpekler için özel bir kostüm tasarladı. Rubio’nun tasarımları sosyal medyada sempati toplarken, Kylie’ye de gönderme olarak nitelendirildi…