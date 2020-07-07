Kylie ve Kendall hakkında ‘Maaş ödemiyorlar’ iddiası

Kylie ve Kendall Jenner kardeşlere ait olan Kendall + Kylie şirketinin, salgın döneminde işçilere maaş ödemediği belgelerle ortaya çıktı. Kendall ve Kylie cephesinden ise hemen açıklama geldi...

Kylie ve Kendall Jenner kardeşler, yıllar önce kurdukları Kendall + Kylie adlı giyim markaları ise sıkıntı yaşıyor. Kardeşlerin ortak tekstil markası olan Kendall + Kylie’nin, salgın döneminde işçilerin maaşlarını ödemedikleri ortaya çıktı. Sosyal medyada tepki çeken kardeşler, bir açıklama yaptı ve Bangladeş’teki fabrikasında çalışan işçilere maaş ödemedikleri yönündeki iddiaları yalanladı…

Global Brands Group (GBG) adlı holdingin ödeme yapmadığının ortaya çıkmasından sonra konuşan kardeşler, GBG’nin kendi şirketlerinin sahibi olmadığını açıkladı: “Global Brand Group’un Kendall + Kylie markasının sahibi olduğu ve Covid-19 salgını döneminde Bangladeş’teki fabrika işçilerinin maaşlarını ihmal ettiğimiz yönünde talihsiz ve yanlış söylentileri düzeltmek istiyoruz. Bu doğru değil. Kendall + Kylie markasının sahibi 3072541 Canada Inc. şirketi, GBG değil. Marka, geçmişte sadece satış ve iş geliştirme için CAA-GBG ile çalıştı. Dünyanın her yerinde üretim yapıyoruz ve üretimimizde çalışan fabrikalardan şikayet almadık.”