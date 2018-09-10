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Lady Gaga Toronto Film Festivali’ndeki stiliyle dikkat çekti
Lady Gaga Toronto Film Festivali’ndeki stiliyle dikkat çekti
Ünlü şarkıcı Lady Gaga, dün Toronto Film Festivali'ne katıldı. A Stars in Born filminin galasında giydiği siyah elbisesi ise filmden daha çok dikkat çekti...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 10 Eylül 2018 - 13:19

Şarkıcılık dışında oyunculuk da yapmaya başlayan Lady Gaga, Bradley Cooper’ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve oynadığı A Stars in Born filminin galası için dün Toronto Film Festivali’ndeydi…

Lady Gaga kırmızı halıya duvak benzeri bir tülle giriş yaptı.

Lady Gaga kırmızı halıya duvak benzeri bir tülle giriş yaptı.

Kırmızı halıya Bradley Cooper ile birlikte giriş yapan Lady Gaga stiliyle göz kamaştırdı. Her ne kadar ‘Cenazeye mi gidiyor’ gibi yorumlar yapılsa da Armani Prive tasarımıyla göz alıcıydı…

Bradley Cooper, basının karşısına geldiklerinde, Gaga'nın ricasıyla, duvak benzeri tülü açtı...

Bradley Cooper, basının karşısına geldiklerinde, Gaga’nın ricasıyla, duvak benzeri tülü açtı…

Hostes şapkasına benzer bir şapka ve duvak şeklinde bir tülle kırmızı halıda yürüyen Gaga ve Cooper, hayranları için de havalı bir mizansen yaptı. Sanki duvağını açar gibi yapan ikili çevreden büyük alkış aldı.

Lady Gaga, stiliyle göz kamaştırdı.

Lady Gaga, stiliyle göz kamaştırdı.

Lady Gaga’nın son zamanlardaki stili açıkçası ‘Stil ikonu’ olmasına olanak sağlayacak türden. Her giydiğini taşımasını iyi bilen, yaptığı saç, makyaj ve aksesuar kombinleriyle dikkat çeken Gaga’nın bu hali takipçilerinin de dikkatinden kaçmıyor. Hatta bir çok kişi ‘Giyinikken sanki daha güzel’ gibi yorumlar yapıyor…

Şapkası 'Hostes şapkası'na benzetildi...

Şapkası ‘Hostes şapkası’na benzetildi…

Son güncelleme: 14:34 - 10.09.2018
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