Les Benjamin yeni koleksiyonunu Paris’te tanıttı

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Road to Ball yani Potaya Giden Yol isimli, 2019 İlkbahar-Yaz kadın ve erkek koleksiyonunu geçtiğimiz hafta Paris’te tanıtan Bünyamin Aydın, yeni tasarımlarıyla yine dikkat çekiyor.

Basketbol geleneğinin bilinen giyim kodlarını alıp çok kültürlü bir ortamda yeniden kavramsallaştıran, bir yandan da kullanıcıyı kendi öyküsünü yazmaya davet eden ve kendi referanslarını, ifadelerini ve anlamlarını belirleme özgürlüğüne sahip olduğunu hatırlatan Les Benjamins “Çocukluğumda ve gençliğimde iki basketbol takımında oynadım ve her zaman basketboldan ilham alan bir koleksiyon tasarlamak istedim” diyor.

Aydın, Uzak Doğu geleneklerinden ve küresel kentli yaşam tarzından izleri kontrastlarla birleştirdiği son koleksiyonu için şunu ekliyor: “Farklı kültürleri aynı potada eritmeyi sevdiğim biliniyor. Japon basketbol ligi B. League de ele almak istediğim fikirlerden biriydi.”

Koleksiyonun Japonya'dan yola çıkan teması, spor giyim ile özel dikimin arketiplerini bozup hibrit formlarda bir araya getirme üzerine kurulu. Klasik sokak giyimi kodları yeni standartlar belirlemek için altüst edilirken Japon iş giyiminin ciddiyeti yeni orantılar ve işlevsellik yaratmak amacıyla athleisure stillerle buluşturuluyor.

