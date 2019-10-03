Meghan Markle’ın Güney Afrika turundaki benzer kıyafetleri dikkat çekti

Meghan Markle eşi Prens Harry ve oğulları ile birlikte çıktığı Güney Afrika turunda stiliyle dikkat çekti. Sussex Düşesi düğmeli gömlek elbiselerden ve beli kemer ya da kuşaklı kombinlerden vazgeçemedi...

Sussex Dükü Prens Harry, Düşes Meghan Markle ve oğulları Prens Archie, kraliyet adına resmi Güney Afrika seyahatine çıktı. Eylülün son haftası ülkeye ziyarete giden ve şehir şehir gezen aile çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Meghan Markle tüm seyahat boyunca stiliyle dikkat çekti. Doğum kilolarını verememesiyle eleştiri oklarına hedef olan Düşes, gezi boyunca gömlek elbiselerden, beli kemerli ya da kuşaklı stilden vazgeçemedi.

Markle, ziyaretin ilk günü Mayamiko markasına ait 69 Sterlin değerinde, yani yaklaşık olarak 485 TL'lik şal desenli, anvelop kesim, beli kuşaklı elbise giydikten sonra, birbirini takip eden günlerde de aynı stile devam etti.

Meghan’ın giydiği kıyafetler herkesin ulaşabileceği markalara ait olunca, hayranları da fırsatı değerlendirmeyi ihmal etmedi. Örneğin Nyanga Kasabası’nı ziyaret ederken giydiği 69 Sterlin değerindeki elbise, aynı gün tükenmiş…