Meghan Markle’ın Güney Afrika turundaki benzer kıyafetleri dikkat çekti

Meghan Markle eşi Prens Harry ve oğulları ile birlikte çıktığı Güney Afrika turunda stiliyle dikkat çekti. Sussex Düşesi düğmeli gömlek elbiselerden ve beli kemer ya da kuşaklı kombinlerden vazgeçemedi...
Sussex Dükü Prens Harry, Düşes Meghan Markle ve oğulları Prens Archie, kraliyet adına resmi Güney Afrika seyahatine çıktı. Eylülün son haftası ülkeye ziyarete giden ve şehir şehir gezen aile çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Meghan Markle tüm seyahat boyunca stiliyle dikkat çekti. Doğum kilolarını verememesiyle eleştiri oklarına hedef olan Düşes, gezi boyunca gömlek elbiselerden, beli kemerli ya da kuşaklı stilden vazgeçemedi.
Mayamiko markasına ait 69 Sterlin değerinde, yani yaklaşık olarak 485 TL'lik beli kuşaklı elbise, aynı gün tükendi.
Markle, ziyaretin ilk günü Mayamiko markasına ait 69 Sterlin değerinde, yani yaklaşık olarak 485 TL'lik şal desenli, anvelop kesim, beli kuşaklı elbise giydikten sonra, birbirini takip eden günlerde de aynı stile devam etti.
Meghan, Veronica Sakal elbisesini, Castañer Carina Wedge Espadril ayakkabılarla kombinledi. Elbisenin fiyatı 120 dolar. Bu elbise de yine aynı şekilde tüm mağazalarda tükenmiş.
Meghan’ın giydiği kıyafetler herkesin ulaşabileceği markalara ait olunca, hayranları da fırsatı değerlendirmeyi ihmal etmedi. Örneğin Nyanga Kasabası’nı ziyaret ederken giydiği 69 Sterlin değerindeki elbise, aynı gün tükenmiş…
Staud Millie elbise 100 dolar. Bu elbise de tükenenler arasında. Marka ön sipariş almaya başlamış.
Everlane Japon Go Weave Tulum 120 dolar. Ayakkabılar ise Manolo Blahnik…
Monako Dremah İpek Elbise 289 dolar.
Meghan Markle seyahat boyunca genelde gömlek elbise ve beli kemerli kıyafetler tercih etti.
Pahalı kıyafetler giymesiyle gündemde olan Markle, Güney Afrika turunda hep uygun fiyatlı kıyafetler tercih etti.
Düşesin bu tarz kıyafetler tercih etmesi, ‘Doğum kilolarını gizlemeye çalışıyor’ yorumlarına neden oldu.
Markle, gezi boyunca elbiselerinin etek boyuna da özen gösterdi.