Meryem Uzerli Dubai’de özel bir defileye katıldı
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, dün akşam Dubai’de gerçekleşen Dior özel Haute Couture defilesine katıldı. Markanın 2019 İlkbahar-Yaz defilesini izlemeye giden Uzerli, stiliyle de dikkat çekti.
Markaya ait ışıltılı bir elbise ve yine markanın ikonikleşmiş çantası Saddle Bag modeliyle kırmızı halıda boy gösteren Uzerli, Dior’un resmi Instagram sayfasında da yer aldı.
Marka Uzerli’den ‘Türk-Alman oyuncu Meryem Uzerli’ diyerek bahsetti ve kıyafetinin özelliklerini anlattı…