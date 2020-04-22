Moda Filmleri Festivali arşivlerini açıyor

Bu sene altıncı kez gerçekleşecek olan Fashion Film Festival Istanbul son beş yılına ait tüm içeriğini ücretsiz olarak çevrimiçi erişime açıyor...

İstanbul’un moda filmleri festivali Fashion Film Festival Istanbul arşivlerini seyircisine açma kararı aldı. Etkinliğin son beş senesine ait resmi seçkiye girmiş tüm moda filmlerine artık dileyen herkes festivalin YouTube kanalı üzerinden erişebilecek.



Kanalda moda filmlerinin yanı sıra festival sahnesinde gerçekleşmiş tüm söyleşiler, paneller, atölyeler, ödül törenleri, seminerler ve dersler de yer alıyor. Festivale 2015 senesinden beri konuk veya konuşmacı olarak davet edilen Damir Doma, Gareth Pugh, Dion Lee, Diane Pernet, Bruno Aveillan, Tuba Ünsal, Matthew Zorpas, Edis, Ece Sükan ve Nihat Odabaşı gibi pek çok ismi çevrimiçi yeniden seyretmek artık mümkün olacak. Tamamen ücretsiz olarak seyircinin kullanımına açılan arşivde an itibarıyla 100’ün üzerinde video yer alırken her gün güncellenen içerikle kanal canlı ve güncel kalmaya da devam edecek.