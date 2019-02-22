Moncler Genius 2019 Sonbahar Kış koleksiyonu’nun sunumu ürküttü

Geçtiğimiz yıl Moncler Genius projesi kapsamında 8 tasarımcıyla 8 farklı koleksiyona imza atan Moncler, bu yıl da 9 tasarımcıyla işbirliği yaptı ve bambaşka bir koleksiyon ortaya çıktı. 2019-20 Sonbahar/Kış koleksiyonu Milano Moda Haftası’nda tanıtıldı…

Yeni kreasyonunu tanıtan markanın, ilginç sunumu da dikkat çekti.

Trend haline gelen etek-ceket kombinli montları sanki içinde insan yokmuş gibi gösteren markanın bu sunumu görenleri ürküttü…

