Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Moncler Genius 2019 Sonbahar Kış koleksiyonu’nun sunumu ürküttü
Moncler Genius 2019 Sonbahar Kış koleksiyonu’nun sunumu ürküttü
Moncler Genius projesi kapsamında Moncler x Fragment Hiroshi Fujiwara 2019-20 Sonbahar/Kış koleksiyonu Milano Moda Haftası'nda tanıtıldı...
Moda 22 Şubat 2019 - 11:45

Geçtiğimiz yıl Moncler Genius projesi kapsamında 8 tasarımcıyla 8 farklı koleksiyona imza atan Moncler, bu yıl da 9 tasarımcıyla işbirliği yaptı ve bambaşka bir koleksiyon ortaya çıktı. 2019-20 Sonbahar/Kış koleksiyonu Milano Moda Haftası’nda tanıtıldı…
Yeni kreasyonunu tanıtan markanın, ilginç sunumu da dikkat çekti.
Trend haline gelen etek-ceket kombinli montları sanki içinde insan yokmuş gibi gösteren markanın bu sunumu görenleri ürküttü…

Etiketler