Naomi Campbell yine Yılın Moda İkonu ödülüne layık görüldü

Dünyaca ünlü süpermodel Naomi Campbell, geçen yıl Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi’nin düzenlediği CFDA Ödülleri’nde ‘Yılın Moda İkonu’ ödülünün sahibi olmuştu. Campbell şimdi de İngiliz Moda Konseyi tarafından aynı ödüle layık görüldü.

Konsey, 2 Aralık’ta düzenlenecek The Fashion Awards’ta Naomi Campbell’in Moda İkonu Ödülü’nü alacağını duyurdu. 90’lara damgasını vuran efsane isim, moda endüstrisi ve etkileyici kariyeri ile hayırsever çalışmalarına yaptığı inanılmaz katkılardan dolayı bu ödüle layık görülmüş. İngiliz Moda Konseyi’nden yapılan açıklamada “Naomi Campbell’in 2019’da Moda İkonu Ödülü’nü alacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” denildi.

2 Aralık’ta gerçekleştirilecek The Fashion Awards’ta Moda İkonu Ödülü’nü alacağını öğrenen Naomi Campbell ise “Moda endüstrisinde 30 yıldan fazla çalıştıktan ve dünyayı dolaşarak farklı bakış açıları edindikten sonra hayatım adına inanılmaz bir onay almak için Londra’ya dönmek çok özel. Bu onur için İngiliz Moda Konseyi’ne teşekkür ederim. Aralık ayında Londra’da görüşmek için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.

