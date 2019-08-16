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Nusret’in beyaz çoraplı tatil stili sosyal medyanın diline düştü
Nusret’in beyaz çoraplı tatil stili sosyal medyanın diline düştü
Sosyetik etçi Nusret, Mikonos'ta... Bir süredir burada bulunan restoranında vakit geçiren 'Salt Bae' hareketinin yaratıcısı, stiliyle dikkat çekti. Beyaz çoraplarla terlik giyen Nusret, sosyal medyanın da diline düştü.
Moda 16 Ağustos 2019 - 13:31

Saçlarıyla, giyim tarzıyla genelde İspanyol erkeklerini andıran Nusret, Mikonos’ta hem tatil yapıyor hem de adada bulunan restoranıyla ilgileniyor. Müşterileriyle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Nusret, geçtiğimiz gün tercih ettiği stiliyle sosyal medyanın diline düştü.

Beyaz çoraplar üzerine siyah terlik ve uzun kollu siyah fermuarlı bir eşofman üstü giyen Nusret, tarzıyla aslında modaya ayak uydurmaya çalışmış. Ne var ki, son zamanlarda genellikle repçilerin tercih ettiği çorap-terlik trendi, Nusret’e pek gitmemiş.

Ben Fero

Hatırlarsanız Kanye West bir arkadaşının düğününe giderken takım elbise altına beyaz çorap ve terlik giymişti. İşte o günden sonra sokak modasını da ele geçiren bu trend, Nusret dışında, Ben Fero’yu da etkisi altına almış.

Son güncelleme: 13:35 - 16.08.2019
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