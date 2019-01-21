Oriental Fashion Show Paris’te

Oriental Fashion Show yarın Paris’te başlıyor. On iki tasarımcının İlkbahar/Yaz 2019 koleksiyonlarını sunağı moda şovu, Mısır, Lübnan, Filistin, Fas, Cezayir, Libya, Tunus, Gürcistan, Pakistan, Rusya'dan modacıların ve Türkiye'den bir mücevher tasarımcısının kreasyonları ile bu meşakkatli çalışmaları gerçekleştiren zanaatkarların emeğini mükemmel bir şekilde gözler önüne serecek.

Kültürleri bir araya getiren bu önemli etkinlik, doğu ile batının bilgi birikimini moda ile buluşturan mükemmel bir ortak yaşamı öne çıkarmayı amaçlıyor.

