Pam Hogg’un 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda yine çıplaklık ön planda

Londra Moda Haftası tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte dünyaca ünlü tasarımcılar ve hazır giyim markaları 2019 ilkbahar yaz koleksiyonlarını modaseverlerin beğenisine sunuyor.

Moda haftasında ayakta alkışlanacak kadar muhteşem defilelerin dışında bir de ne amaçla hazırlandığı belli olmayan koleksiyonlar da dikkat çekiyor.

Bu koleksiyonlardan biri hiç kuşkusuz Pam Hogg’a ait. Aslında Hogg, tasarımlarını hazırlarken, tasarımlarının fütürist bir tablo gibi sunuyor. Her daim kafasındaki evreni yansıtan, sanat icra ettiğini söyleyen ve her zaman bir sanatçı gibi davrandığını belirten Hogg yenilikçi, asi ve provakatör tavrıyla da dikkat çekiyor…

Hogg’un yeni koleksiyonu yine aynı kriterler üzerinden hazırlanmış. Seksapalite ve çıplaklığın baskın olduğu defile oldukça şaşırtıcıydı. Kıyafetleri neredeyse göremediğimiz kreasyonda punk akımından esinlenilmiş tasarımlar öne çıkıyor.

Lady Gaga, Kate Moss, Jessie J gibi isimlerin yakın markajında olan tasarımcının her defilesi artık merakla beklenir oldu… Tabii bunda tasarımların da etkisi büyük…