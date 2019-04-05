Rihanna ‘Hamile’ iddialarını güçlendirdi

Geçtiğimiz hafta E! kanalının sunucularından Morgan Stewart, Rihanna ile ilgili olarak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve yüklediği videoda “Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek” dedi. İlginçtir ki, ünlü şarkıcı bu paylaşımı beğendi…

Rihanna’nın bu paylaşımı beğenmesi, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile hamile olduğu için evleneceği iddialarını beraberinde getirdi… Konu hakkında hiçbir yorum yapmayan Rihanna, dün Fenty Beauty'nin Londra'da gerçekleşen bir partisine katıldı ve karaöke yaptı.

Rihanna çıkıştı ise magazin basınına yakalandı. Mekandan çıkarken elini karnının üzerine koyması ve yürürken de elini çekmemesi ise Rihanna’nın ‘Hamile’ iddialarını güçlendirmiş oldu…

Kıyafetiyle de dikkat çeken Rihanna, baştan aşağı neon renklerine bürünmüştü. Sezonun trendi olan neonu, gözlüğünden ayakkabısına, küpesinden çantasına her detayda kullanan ünlü şarkıcı, düşük omuzlu ipek elbisesiyle de oldukça havalı bir görünüm elde etmiş. Rihanna’nın çantası ise Medea markasına ait ve 2 bin 600 TL…

