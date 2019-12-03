Roberto Cavalli sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak

Dünyaca ünlü moda markası Roberto Cavilli, Treedom ile yaptığı işbirliği kapsamında sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak. Uzaktan ağaç dikmenize ve onların büyümesini takip edebilmenizi sağlayan web sitesi ile başlattığı projede, 1 ay boyunca Cavalli’nin mağazalarından ya da web sitesinden alışveriş yapan 1000 kişi içinde olursanız, Kenya’daki “Roberto Cavalli Ormanı”nda sizin de bir ağacınız olacak.

Marka, farkındalığı arttırmak adına müşterilerine, çevrimiçi platformun desteğiyle, yerel çiftçiler tarafından dikilen bir ağacın büyümesini web sitesinden takip etme fırsatı tanıyacak. Ağaçlar, fotoğraflanacak ve coğrafi lokasyonlarıyla birlikte kullanıcının profiline yüklenecek. Böylece, müşteriler dünyanın dört bir yanından, istedikleri zaman ağaçlarını gözlemleyebilecekler.

9 yıl önce kurulan Treedom, Afrika, Latin Amerika, Asya ve İtalya’da 600.000’den fazla ağaç dikti. Roberto Cavalli ile birlikte; Moncler, OVS, Gucci, Timex, United Colors of Benetton, Replay, Pinko, Salvatore Ferragamo, Uniqlo, Geox ve H&M gibi birçok lüks ve hazır giyim markası da web sitesi ile işbirliği yapan markalardan bazıları.

