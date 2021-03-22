Salda Gölü’nde defile hazırlığı

NASA’nın uzay aracı Perseverance’nin Mars’a yolculuğu, Burdur’da bulunan Salda Gölü’nün dünya çapında tanınmasını sağladı.

Uzay aracının indiği Jezero Krateri, Salda Gölü ile benzer nitelikleri nedeniyle NASA tarafından dünyaya duyurulmuş ve “Jezero Kraterine seyahat edemeyebilirsiniz ama ona en yakın yeri görmeye gidebilirsiniz Salda Gölü, Türkiye” denmişti.

‘Türkiye’nin Maldivleri’ olarak da bilinen Salda Gölü, şimdi uluslararası moda etkinliğiyle gündeme gelecek. Türkiye’nin en büyük moda şovlarını gerçekleştiren Dosso Dossi Fashion Show, 2021 sonbahar-kış dijital platform defilesinin çekimlerini nisan ayında Salda Gölü’nde gerçekleştirecek.

SU SORUNUNA DİKKAT ÇEKİLECEK

Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olmasına rağmen Türkiye’nin su stresli ülkeler sınıfında olduğunu belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Salda Gölü’nde çok farklı tekniklerle yine dikkat çekici bir defile gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin en derin tatlı su gölü olan Salda’dan su kaynaklarının korunmasına dair mesaj vereceğiz.

* Aynı zamanda NASA’nın Mars operasyonuyla gündeme gelen Salda Gölü’nün tanıtımı amacıyla görüntüleri 50 ülke televizyonlarında yayınlayacağız.

* Moda ve turizmi birleştirdiğimiz konseptimizi bölgenin turizm ekonomisine de katkı sağlamak amacıyla genişletiyoruz.

ÜNLÜ MANKENLER YER ALACAK

Çevresel hassasiyetler göz önünde bulundurularak ve yetkililerin denetiminde özel sistemler kullanılarak yapılacak çekimlerde toplam 50 manken görev yapacak.

Ünlü koreograf Yasin Soy yönetiminde, aralarında Tülin Şahin, Özge Ulusoy, Jessica May, Şevval Şahin, Deren Talu ve Buse İskenderoğlu’nun da yer aldığı 50 manken, Salda Gölü’nün muhteşem manzarası eşliğinde unutulmaz bir projeye imza atacak. (DHA)