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Salvatore Ferragamo’nun yeni kreatif direktörü Paul Andrew
Salvatore Ferragamo’nun yeni kreatif direktörü Paul Andrew
Paul Andrew, ünlü marka Salvatore Ferragamo'nun yeni kreatif direktörlüğüne getirildi. Bu işbirliğinin markanın geleceğini etkiyecek en önemli faktörlerden biri olduğu söyleniyor...
Moda 22 Şubat 2019 - 12:09

Daha önce tasarladığı ayakkabılarla yılın tasarımcısı ödüllerine layık görülen Paul Andrew, artık Salvatore Ferragamo markasının Kreatif Direktörü…
Andrew için markanın geleceğini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak bahsediliyor. Eylül 2016'da Kadın Ayakkabı Direktörü olarak markaya katılan Andrew, bir yıl sonra markanın Kreatif Direktörü oldu. Böylelikle tüm tasarımsal fonksiyonlar Andrew'un sorumluluğunda toplandı. Guillaume Meilland, Erkek Hazır Giyim Tasarım Direktörü rolünü sürdürecek ve Studio Director'ın tüm sorumluluğu altında görev alacak.

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