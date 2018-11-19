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Tuba Büyüküstün’ün Emmy Ödülleri’ndeki görüntüsü 4 yıl önceye götürdü
Tuba Büyüküstün’ün Emmy Ödülleri’ndeki görüntüsü 4 yıl önceye götürdü
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, Emmy Ödülleri'nin açılışı için New York'taydı... Siyah deri tulumuyla Zeyna'yı andıran Büyüküstün'ün stili 4 yıl önceki halini akıllara getirdi...
Moda 19 Kasım 2018 - 10:40

Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz gün New York Campbell Bar’da gerçekleşen Uluslararası Emmy Ödülleri'nin açılışına katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Cesur ve Güzel dizisinin Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Dizi’ kategorisinde finale kalmasından dolayı gecede hazır bulunan Büyüküstün’ün Nihan Buruk imzalı deri, göğüs dekolteli tulumu dikkat çekiciydi.

Tuba Büyüküstün'ün 2014'teki Emmy görünümü...

Tuba Büyüküstün’ün 2014’teki Emmy görünümü…

Uzun zamandır uzun saçlı göremediğimiz Büyüküstün’ün yeni saç stili kendisini olduğundan daha genç gösteriyor. Öyle ki, dört yıl önce yine Emmy’e giden ünlü oyuncunun fotoğrafı dün sosyal medyaya damga vurdu. Bir çok kişi şu an ki halinin daha genç göründüğünü söyledi. Hatta çoğunluk estetik yaptırdığı için eskisinden daha daha iyi bir görünüme sahip olduğunu belirtti. Bazıları ise ‘Estetik yok sadece büyümüş’ yorumunda bulundu…

Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gün New York'taki Uluslararası Emmy Ödülleri'nin açılışına katıldı...

Tuba Büyüküstün geçtiğimiz gün New York’taki Uluslararası Emmy Ödülleri’nin açılışına katıldı…

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