Vogue Rusya “savaş ve sansür” sebebiyle kapanıyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, moda ve dergi sektörünü de etkiledi. Vogue Rusya, yirmi yılı aşkın sürenin ardından yayın hayatına son vereceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue'un Rusya edisyonu olan Vogue Rusya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ülkedeki yeni sansür yasaları nedeniyle kapanacağını duyurdu.

Kötü haber, Vogue'un yayıncısı Condé Nast tarafından açıklandı. Vogue Rusya dışında, Rusya’da faaliyet gösteren GQ, GQ Style, Tatler, Glamour, Glamour Style Book ve Architectural Digest’in de yayın hayatına son verilecek.

Guardian’ın haberine göre, salı günü Condé Nast CEO’su Roger Lynch tarafından yapılan açıklamada, “Konuşma özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayan ve gazetecileri sadece işlerini yaptıkları için cezalandıran sansür yasalarının şiddetindeki artış, Rusya’daki çalışmalarımızı savunulamaz hale getirdi” ifadeleri yer aldı.



Lynch, “20 yılı aşkın bir süredir Rusya’da başarılı bir işimiz olsa da, bu sebepsiz savaşın getirdiği devam eden vahşet ve ilgili sansür yasaları orada faaliyete devam etmemizi imkansız hale getirdi” diye ekledi.

BİR BİR RUSYA’YI TERK EDİYORLAR

Condé Nast’ın Rusya faaliyetleri ilk önce 8 Mart’ta askıya alındı. Vogue Rusya, 1 milyon Instagram takipçisine “ikinci bir duyuruya kadar” askıya aldığını Rusça ve İngilizce olarak şöyle duyurdu…

“Bunun bir veda mektubu değil, yalnızca kısa bir ara olduğuna inanıyoruz, ardından size geri döneceğiz. Umuyoruz ki kısa zamanda çalışmalarımıza devam edeceğiz.” O zamandan beri sosyal medya hesaplarında başka hiçbir paylaşım yer almadı.

Condé Nast, web sitesinde Vogue Rusya’nın 800 binden fazla okuyucusu olduğunu ve ülkede en çok okunan üst düzey moda dergisi olduğunu söyledi. Şirket, Rusça edisyonlarının toplamda 21 milyondan fazla kişiye eriştiğini iddia ediyor.



Condé Nast’in Vogue Rusya’yı ilk askıya alınması, Hermès, LVMH, Richemont ve Kering dahil olmak üzere çok sayıda moda tasarımcısı ve lüks eşya markasının Rusya’daki faaliyetlerini duraklattıklarına dair açıklamalarının ardından geldi.

9 Mart’ta da Elle, Esquire, Harper’s Bazaar ve Cosmopolitan’ın yayıncısı Hearst Magazines, Rus yayınları için lisans anlaşmalarını sonlandırdığını duyurdu.

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