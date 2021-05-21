Yeni seçkisini görücüye çıkardı

İş insanı Serra Arıkök ve Aslı Varlıer Pelit tarafından kurulan Designers Iconic, geniş ürün yelpazesiyle stil sahibi kişilere alışılmışın dışında bir dijital alışveriş deneyimi sunuyor.

Platform, geleceğe yön veren çağdaş Türk tasarımcılarının yaz koleksiyonu ürünlerini, sezonun dinamik dokunuşlarıyla bir araya getirdi. Geri dönüştürülmüş ve organik materyallerden çevre dostu süreçlerle üretilen sürdürülebilir tamamlayıcı aksesuarlar, 70’lerin ikonik çizgisel ruhunu daha iyi bir dünya için doğa dostu seçenekleri ile sahillerin vazgeçilmezi haline getiriyor.

Aralarında Arzu Kaprol, Hatice Gökçe, Bashaques, Niyazi Erdoğan, Common People, Özlem Kaya, Jaquette By Elvan gibi tasarımlarıyla ün kazanmış markaların yanı sıra, geleceğe yön veren özgün ve çağdaş Türk tasarımcıların yenilikçi ürünlerinin yer aldığı Designers Iconic dijital alışveriş platformu niş tasarımları bir araya getirerek stil sahibi müşteri portföyüne

selektif bir ürün çeşitliliği sunuyor.