157 yıllık ramazan bandosu

Şehzadeler şehri Amasya’da Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri öncesi Harşena Kalesi’nin zirvesine çıkarak konser veren belediye bandosu, bu geleneği 157 yıldır yaşatıyor.

Ramazan’ın ilk iftarında Harşena Kalesi’ne çıkan bando ekibi, kahramanlık türkülerini ve popüler şarkıları seslendirdi.

14 farklı medeniyete ev sahipliği yapan Amasya’nın Türk-İslam kültürünün önemli unsurlarını barındırdığını belirten Vali Mustafa Masatlı, “157 yıllık geleneğimiz burada devam ediyor. Bu tür geleneklerin her zaman yaşatılması gerekiyor. Ramazan ayının, birliğimize, beraberliğimize, yardımlaşma duygumuza katkı sağlamasını temenni ediyorum” dedi.

(İHA)

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