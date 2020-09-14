20 köpek terk edildi, 3’ünde aşırı dozda uyuşturucu tespit edildi

Bartın'da dehşet! Arıönü köyü yolu kenarına resmi plakalı bir kamyonetle getirildiği iddia edilen 20 köpek terk edilmiş olarak bulundu. Köy muhtarının ihbarı üzerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, köpeklerden 3'üne aşırı dozda uyuşturucu verildiğini tespit etti.

Bartın Arıönü Köyü Muhtarı Erdal Ateş, dün gece saatlerinde köyüne gittiği sırada yol kenarında bırakılan ve baygın halde bulunan köpekleri fark etti. Muhtar Ateş, yol güzergahında beyaz renkte resmi bir plakalı kamyoneti fark etti.

Karanlık olması sebebiyle aracın plakasını alamayan Muhtar Ateş, durumu jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler 20 köpekten 3’ünün aşırı dozda kullanılan uyuşturucu iğne nedeniyle durumunun ağır olması üzerine veteriner kliniğe götürdü.

CEZA UYGULANACAK

Ekipler yol güzergahındaki güvenlik kameralarını bakarak, köpekleri bırakan resmi plakalı kamyonetin hangi kuruma ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Yapılacak tespitlerden sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Hayvanları Koruma Kanununa göre idari para cezası uygulayacak.

20 köpeğin uyuşturucu iğne ile bayıltılmış halde yol kenarında olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Tolga Kandıralı şunları söyledi:

“Köpeklerin genel itibariyle buraya kadar verilen ilaç sonrasında baygın halde geldiğini söyleyebiliriz. Durumu kötü olan 3 köpeği kliniğe getirerek gerekli tedavisini orada yapıp barınağa teslim edeceğiz” diye konuştu. (DHA)