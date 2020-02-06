2020’nin saç trendleri

Bu sezon kadınların saçlarında büyük değişimler yaşayacağını belirten Emrah Demirci, “2020 saçlarda değişim yılı olacak” dedi. Bu sene kadınların depresyondan değil keyiften saçlarında değişimler yaşayacağını ifade eden ünlü kuaför, yeni yılın favorisinin platinin beyaza yakın olan tonu olan kar grisinin kasıp kavuracağını belirtti. Tutturulması zor olan bu rengi özellikle koyu renk saçlı olanların çok iyi düşünerek yaptırılması gerektiğini belirtti.

DOĞAL RENKLER MODA OLACAK



Bu sene uçuk renklerin yerine doğal renklerin moda olacağını söyleyen Demirci,” Geçtiğimiz yıllarda çok renkli saçlar vardı. Pembeden bronde'a, sarı ombrelerden kızıllara kadar birçok rengi gördük. 2020 trendlerinde en önemli değişim bol sarılar, sıcak sarılar ve sıcak renkler olarak yansıyacak. Sarı tonlar oldukça ön planda. Soğuk kış günlerini ısıtan sıcak espresso koyuluğundaki kahverengi saçlar ve bakırlar ise kadınlara daha derin ve gizemli bir hale getirecek ve renklerin bütünleştiği bir yıl olacak. ‘Sarı saç seviyorum ama bende yapay duruyor’ diye kullanmak istemeyenler ise küllü saç rengini deneyebilir”