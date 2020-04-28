23 Nisan’da Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığında düzenlenen İstiklal Marşı rekoru kırıldı

Ülkemizde corona virüsü salgını sebebiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl evlerde kutlandı. Evlerinin camlarından ve balkonlarından saat 21.00’de 2 bin 135 çocuğun hep bir ağızdan okuduğu İstiklal Marşı videolarıyla bir rekora imza atıldı.

Corona virüsü salgını sebebiyle çocukların dışarıya çıkamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında, Prof Dr. Orhan Kural öncülüğünde; İstanbul Valiliği, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) desteğiyle önemli bir projeye imza atıldı.

Proje kapsamında, 23 Nisan'ı evinde geçiren çocukların “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” akşamı saat 21.00'de okuduğu İstiklal Marşlarından oluşan videolarla bir dünya rekoru denemesi planlandı. “Dünya Çocuk Rekorları” için yapılan duyurularla çekilen videoların, 27 Nisan 2020 Pazartesi sabahı saat 10.00'a kadar Facebook'ta oluşturulan “İstiklal Marşı Okuma Rekoru” sayfasına Whatsapp hattına gönderilmesi istendi.

KISA SÜRE ÖNCE DUYURULDU

Prosedürler sebebiyle, gerekli izinlerin 23 Nisan'dan kısa süre önce alınması ve duyuruların kısıtlı sürede yapılmasına rağmen 2 bin 135 aile çağrıya karşılık verdi. Çocuklarının videolarını belirtilen adrese yükleyen ailelerin gönderilerinin sayım ve inceleme işlemi bugün tamamlandı.

REKOR ONAYLANDI

Gönderilen videolar, Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığındaki Rekor Tescil ve Hakem Heyetince sayıldı. Dünyanın tek çocuk bayramında, ülkemizdeki çocukların okuduğu İstiklal Marşımız “Rekor” olarak kayıtlara geçti.

ONLINE TÖREN

Rekorla ilgili sertifika töreni de corona virüsü salgını sebebiyle online olarak gerçekleştirildi. Sertifika online olarak İMİB Denetim Kurulu Üyesi Recep Coşkun Bozanlı'ya takdim edildi. Video konferansında sertifikayı teslim alan Bozanlı, “Bu rekorun ilk olmasına rağmen ilgilenenlerin sayısının çok olduğunu göstermektedir. Umarım bundan sonraki yıllarda evlerin içerisinde olmamak kaydıyla dışarıda çocuklarımızın hür iradeleriyle ve diledikleri yerlerden bu tür organizasyonlara katılımlarının artmasını ümit ediyorum. Bundan sonraki yıllarda da bu rekor denemesini devam ettireceğimizi tahmin ediyorum” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Prof. Dr. Orhan Kural ise, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde Atamıza ithafen çocuklarımızın İstiklal Marşı söylemesini istedik, Türkiye'den ve Dünyanın farklı yerlerinden 2 bin 135 çocuğumuz videolarını tarafımıza gönderdiler. Özellikle İMİB'e, İstanbul Valiliği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Dünyada ilk defa düzenlediğimiz bu sertifika töreni rekor denemelerinin COVID 19'a uyum sağlamış halidir” diyerek, sözlerini şöyle noktaladı. “Online rekor denemelerine başvuruların başladı. Yakında yeni online rekorlarla karşınızda olacağız.” diye konuştu.