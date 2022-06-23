2300 yıllık zindanda masal keyfi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından güncel sanat galerisi ve müzeye dönüştürülen 2300 yıllık Zindankapı, bu kez Evvel Zaman Masal Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Şenlikte, çocuklar kadar yetişkinler de masal dünyasında renkli bir yolculuğa çıktı.

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Pandemiden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan ‘Evvel Zaman Masal Şenliği'nin ikincisi, tüm hızıyla devam ediyor. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras İhtisas Komitesi Üyesi Doç. Dr. Evrim Ölçer Özünel danışmanlığında hazırlanan şenlikte 32 masal anlatıcısı, Türk Dünyası'nın seçkin 100 masalını Bursalılarla buluşturuyor.

Şehrin 10 farklı noktasında düzenlenen şenliğe bu kez, 2300 yıllık Zindankapı ev sahipliği yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildikten sonra güncel sanat galerisi ve müze olarak hizmet veren Zindankapı'nın bahçesinde düzenlenen şenliğe, çocuklar kadar yetişkinler de büyük ilgi gösterdi. İstanbul'dan gelen anlatıcı Mustafa Cem Alfar, ‘Bey mi yaman el mi yaman' masalıyla, Bursalı anlatıcı Seher Kanber Bilgi de müzisyen Tahir Ayne eşliğinde ‘Farz-ı mahal' adlı masalları dinleyiciyle paylaştı.

“MUTLU OLUYORUZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çocukların Zindankapı'daki masal keyfine eşlik ettik. Masalları çocuklarla birlikte dinleyen Başkan Aktaş, şenliğe gösterilen yoğun ilginin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Şehrin 10 ayrı noktasındaki masal buluşmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Çocukluğumuzda ‘Evvel zaman içinde kalbur saman içinde' sözleri ile başlayan masalları hep dinledik ve her masal bittiğinde bir sonraki masalı hep merak ettik. Hem çocuklarımız için hem de çocukluğunu özleyenler için de bu etkinliğimiz güzel oldu. Ailelerin ve çocukların mutlu olduğunu görmek, bizleri ziyadesiyle sevindiriyor” dedi. İHA