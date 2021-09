2500 yıllık tarihi surlar ortadan ayrıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde ortadan ikiye ayrılan 2 bin 500 yıllık surlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bithynia devrinde M.Ö. 4. yüzyılda inşa edilmeye başlanan İznik surları, Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentilerle günümüzdeki şeklini aldı.

İznik’in çevresini beş kenarlı çokgen şekilde kuşatan surlar, 4 bin 970 metre uzunluğa sahip, Yenişehirkapı çevresinde bulunan surların bazı bölgelerinin ortadan ikiye ayrıldığı görüldü.

Her an yıkılma tehlikesi olan surların hemen yanından yol geçiyor.

Yolu çok sayıda araç ve yaya kullanıyor.

Vatandaşlar ortadan ikiye ayrılan surların kimseye zarar vermeden bir an önce onarılmasını istiyor.

“SURLAR BİR AN ÖNCE TADİLATTAN GEÇİRİLMELİ”

Ortadan ikiye ayrılan tarihi surların altından her gün geçen emekli öğretmen Taner Gübre, “Bu surların altından yaya olarak geçiyoruz. Yanından araçlar da geçiyor. Bu surlar çatlamış. İlla birilerinin üzerine yıkılması mı bekleniyor? Surların diğer bölgelerini güzel bir şekilde onardılar. O bölge burası kadar işlek değil. Burası daha işlek. Yukarıdan bir taş düşse can kaybı yaşanabilir. Surlar bir an önce tadilattan geçirilmeli” dedi. (İHA)