29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu İstanbul’u kuşatacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentin dört bir yanında düzenleyeceği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile 16 milyon yurttaşa bayram coşkusu yaşatacak. İstanbul’un ana caddeleri, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile süslenecek. İBB Saraçhane binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, 2 gün boyunca Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena’nın da aralarında bulunduğu sanatçıların konserleri ve havai fişek gösterileri ile sürecek.

Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı seçilmesinin ardından bir ilke imza atılarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kent genelinde ve 2 gün boyunca kutlanacak. İBB tarafından düzenlenen 2 günlük kutlama etkinlikleri ile 16 milyon İstanbullu, cumhuriyet değerleri etrafında buluşacak. Kutlamalar, 28 Ekim'de İBB Saraçhane binasının önünden fener alayı ile başlayacak. Fener alayının son bulacağı Sultanahmet Meydanı'nda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası birer konser verecek. Günün anlam ve önemine uygun çeşitli tiyatral gösteriler sahnelenecek.

KUTLAMALARIN MERKEZİ ÜSKÜDAR OLACAK

29 Ekim'de ise kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansı ile başlayacak olan programda gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek. Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından sahne alacak İBB Kent Orkestrası geceyi renklendirecek. Ayrıca Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede de gece boyunca konserler verilecek. Üsküdar Sahil, Fındıklı Sahil ve Sarayburnu'nda ışıklı gösteri yapılacak.

MEYDANLAR SÜSLENECEK

Kutlamalar öncesinde kentin ana caddeleri ve konser alanları; Türk bayrağı, Atatürk posteri ve İBB flamasından oluşan setler ile süslenecek. Sultanahmet, Üsküdar Sahili, Tuzla, Ümraniye Meydanı, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Güngören, Haznedar, Çatalca ve Eyüp'deki konser alanları bayrama yakışır hale getirilecek. Taksim Meydanı, Saraçhane, Vatan Caddesi, Unkapanı, Dolmabahçe Caddesi, Bağdat Caddesi ve Altunizade (Capitol AVM ve Millet Parkı ) büyük gecenin coşkusuna hazırlanacak. İstiklal Caddesi, Şemsi Paşa Meydanı, Harem, Barbaros Bulvarı, Sultanahmet Meydanı, Vali Konağı Caddesi, Bağdat Caddesi, Saraçhane, Nispetiye Caddesi'nde taklar kurulacak. Ayrıca üst geçitlerden elektrik direklerine, toplu ulaşım araçlarındaki modyo ekranlarına kadar çeşitli açık hava mecraları da büyük kutlamaya uygun şekilde biçimlendirilecek.

İLÇELERDE DE KONSERLİ KUTLAMA

Bu yıl ilk defa ilçelerde yapılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon yurttaş tarafından hissedilebilecek. Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar'da Resul Dindar, Çatalca'da Cem Bevlevi, Eyüpsultan'da ise Fatih Erkoç sahne alacak.