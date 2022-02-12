Oyuncak araba sevgisi koleksiyona dönüştü: 3 bin model biriktirdi

Oyuncak araba merakını koleksiyona dönüştüren ve 3 bin parça biriktiren Serkan Filiz, özenle sakladığı modellerine eldiven takmadan dokunmuyor.

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Standart boyut

Kocaeli’de yaşayan Serkan Filiz, topladığı model arabaları küçüklüğünden bu yana saklıyor.

Sakladığı modellerini özenle temizleyen Filiz, onlara sadece eldiven takarak dokunuyor.

1960, 1970, 1980 ve 1990’lı yıllarda üretilen modelleri de içeren bu koleksiyonun değeri günümüzde gerçek bir otomobille eşdeğer.

Koleksiyonun manevi yönünün daha önemli olduğunu belirten Serkan Filiz, yapmak için yıllarını verdiği koleksiyonunu miras bırakmak istiyor.

Serkan Filiz, “Model otomobillere karşı olan duygularım 19880’li yıllarda çocukluk çağımda başladı. Ardından duygularım çığ gibi büyüdü. Son 4 yılda model üreticilerinin marka ve modellerini varyasyon şeklinde topluyorum. Varyasyon; bir üreticinin, bir otomobil markasının modelini farklı jant ve renk gibi unsurlarla yeniden üretmesi anlamına geliyor. Varyasyon, koleksiyonun değerini belirleyen unsurlardan birisidir. Varyasyonları ve nadir parçaları ne kadar çok toplayabilirseniz koleksiyonun değeri de o kadar artıyor. Koleksiyonumda çok eski modeller de, güncel modeller de var” dedi.

“ÇOK FARKLI BİR DÜNYA”

Koleksiyonuna yeni bir model eklemek için sürekli araştırmalar yaptığını belirten Filiz, şu ifadeleri kullandı:

“Koleksiyonumda yurt içinde temin edilebilen modellerim olduğu gibi, ülkemize gelmemiş olan modeller de mevcut. Varyasyonlarımı tamamlayabilmek için bu modelleri her mecrada araştırıyorum. Bunları araştırırken modellerin gerçekte üretildiği yılları, endüstriyel ve tasarımsal özelliklerini de öğrenmiş oluyorum. Bununla beraber ülkelerin, markaların hikayelerini de araştırmış oluyorum. Bu durumda çok farklı bir dünyaya yelken açmış oluyorsunuz.”

“Arabalar, üretildiği tarihteki toplumların özelliklerini de yansıtıyor. Bu yüzden koleksiyonumu gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. Şu anda raflarımda 3 bin adet model mevcut. Elimde, raflara sığmayan birçok model de var. Ayrıca alım aşamasında olduğum, alacağım modeller var. Bu, benim için bir tutku.” (İHA)



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