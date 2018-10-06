Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
3. Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali yapıldı
3. Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali yapıldı
3. Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali dün İstanbul'da ziyaretçilerini ağırladı.
Yaşam 6 Ekim 2018 - 12:57

Festivale deniz canlılarından yapılan turşular damgasını vurdu. Kemerburgaz'ın meşhur turşusunun eşsiz lezzetini vatandaşlar ile buluşturan 3'üncü Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali'nde karpuzdan hamsiye, nazar boncuğuna kadar birçok farklı turşu türü görücüye çıktı. Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

MUHTEŞEM BİR TAT

Hamsi ve yumurta turşusu da yaptıklarını belirten Behlül ve Furkan Koçum kardeşler, “Hamsi turşumuzu limon ve maydanozla yoğurduk güzelce. Muhteşem bir tat çıktı ortaya. Yumurta turşumuz da var. Haşlanmış yumurtadan yapıyoruz bunları da. Sabahları kahvaltıda protein değeri yüksek bir besin olarak tercih edilebilir” şeklinde konuştu.

tursu

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
Etiketler