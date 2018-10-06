3. Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali yapıldı

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Festivale deniz canlılarından yapılan turşular damgasını vurdu. Kemerburgaz'ın meşhur turşusunun eşsiz lezzetini vatandaşlar ile buluşturan 3'üncü Geleneksel Kemerburgaz Turşu Festivali'nde karpuzdan hamsiye, nazar boncuğuna kadar birçok farklı turşu türü görücüye çıktı. Eyüp Belediyesi tarafından düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu.

MUHTEŞEM BİR TAT

Hamsi ve yumurta turşusu da yaptıklarını belirten Behlül ve Furkan Koçum kardeşler, “Hamsi turşumuzu limon ve maydanozla yoğurduk güzelce. Muhteşem bir tat çıktı ortaya. Yumurta turşumuz da var. Haşlanmış yumurtadan yapıyoruz bunları da. Sabahları kahvaltıda protein değeri yüksek bir besin olarak tercih edilebilir” şeklinde konuştu.