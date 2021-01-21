30 santimetre karda cirit şovu

Selim ilçesine bağlı Katranlı köyünde buluşan gençler, kar kalınlığının 30 santimetre olduğu bölgede cirit oynadı. Cirit sırasında heyecanlı anlar yaşandı.

6’şarlı 2 takım halinde 2 devre oynanan müsabakada nara atan gençler, at üstünde cirit atarak, binicilik konusundaki hünerlerini sergiledi.

Sporcuların karlı zeminde atların üzerinde durmaya çalışırken sergilediği çevik hareketlerle takdir topladı.

Zaman zaman attan düşen gençler, yeniden binerek, cirit oyununa devam etti. Karslı gençler, yorulduklarında ise kendi sahalarına geçerek, atlarını dinlendirdi.

Ata sporu cirit, yazın olduğu gibi kışın da büyük bir keyifle oynanıyor. Gençler her hafta başka bir köyde toplanıyor ve ata sporunu devam ettiriyor. (DHA)