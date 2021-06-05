35 yılda 81 il gezdi, Anadolu masallarını kitaplaştırdı

Ordu’da Doğu Karadeniz’in dağlık köyünde dünyaya gelen Prof. Dr. Necati Demir, 1985’te öğrenciyken önce anne ve babasından dinlediği masalları not etmeye başladı. Mezun olduktan sonra görev yaptığı yerlerde masala olan ilgisi daha da artan Demir, Anadolu’yu karış karış gezmeye başladı.

Demir, ilçe ilçe, köy köy dolaşarak, Anadolu insanının evine misafir oldu. Kimi zaman ahırda kimi zaman dere kenarında sohbet ederek, Anadolu insanının anlattığı masalları derledi. Demir, 35 yılda yaptığı araştırmalarını önce deftere ardından derleyip çözümleyerek bilgisayara aktardı. Demir, yaptığı çalışmayı bu yıl ‘Anadolu Türk Halk Masalları’ adıyla kitaplaştırdı. 10 cilt, 5 bin sayfadan oluşan çalışmada 1638 masal yer aldı.

“GUINNESS’E BAŞVURACAĞIM”

Öğrenciyken önce anne ve babasının bildiği masalları deftere geçirdiğini, daha sonra da komşu köydekilerin anlattığı masalları ses kaydına aldığını söyleyen Prof. Dr. Demir, şöyle konuştu:

“Mezun oldum. Gaziantep’e bir köy okuluna Türkçe öğretmeni gittim. Orada da bu çalışmalarıma devam ettim. O gittiğim yer sanki masalın kaynağıydı. Hatta bir masal derleme yarışması yapmışlardı Malatya İnönü Üniversitesi’nde yarışmaya girip oradan ödül bile almıştım. Ninni, mani, çocuk oyunları, destanları, efsaneleri, masalları kaydettim toparladım. Geçen yıl pandemi başlayıp sokağa çıkma yasağı ilan edilince bir türlü zaman olmadığı için cesaret edemediğim arşivimde ne kadar masalım varsa hepsini götürdüm, çalışma odama yığdım. Sonuç itibarıyla 1 yılda bu masalları bu hale getirdim. 1638 masal derlemişim ki bu dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışma. Yani bu bir dünya rekorudur. Bununla ilgili Guinness Rekorları Kitabı’na başvuracağım.”

“MEZARA GİTMEDEN KURTARMIŞ OLDUK”

Çalışmalarının 35 yıl sürdüğünü belirten Demir, “Toparlamasaydık ne olurdu? Bunun tamamı unutulur giderdi. Yaptığım şey şu; son bileni ile beraber mezara gidecek olan masalları, kaynak şahıs mezara gitmeden önce yakalayıp, kayda aldım ve mezara gitmekten kurtarmış olduk. Şimdi böyle bir çalışma yapmak mümkün değil çünkü masal bilenlerin çoğu dünyasını değiştirdi, onlar ebedi dünyaya gittiler” diye konuştu.

“90 YAŞINDA 10 MASAL ANLATTI”

Masal anlatanlarla çok güzel dostluklar kurduğunu ifade eden Demir, alan araştırmalarından anısını da anlattı: “Bir köye gittik. ‘Köyün üst tarafında masal bilen bir teyze var’ dediler. Kadıncağız 90 yaşının üzerinde ama hafıza kaybı var. Önce yokladım ‘Kaç yaşındasınız, eşiniz nerede?’ diye. ‘Eşim 1 hafta önce öldü’ dedi. ‘Adı neydi?’ dedim ‘Adını hatırlamıyorum’ dedi. Ama sonra hiçbir olay örgüsünü atlamadan 10’un üzerinde masal anlattı. Çok şaşırmıştım.” (DHA)



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