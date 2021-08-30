50 yıl önce inşa edilen baraj alarm veriyor

Osmaniye'de tarımsal faaliyetlerde kullanılması için 50 yıl önce inşa edilen Mehmetli Barajı, kuraklık nedeniyle alarm veriyor.

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Osmaniye’nin Sumbas ilçesinden geçen Kesiksuyu Çayı üzerine tarımsal sulamada kullanılmak üzere 50 yıl önce toprak gövde dolgusuyla inşa edilen Mehmetli Barajı suların çekilmesiyle kuruma alarmı vermeye başladı.

11 bin 876 hektarlık alana sulama hizmeti vermek amacıyla kurulan baraj geçen yıl yüzde 37 doluluk oranıyla maksimum seviyeye ulaşırken 2021 yılı ocak ayında yüzde 12 doluluk seviyesine geriledi. 2021 temmuz ayına kadar kış aylarında aldığı yağışla doluluk oranı tekrar yüzde 30’a çıkan Mehmetli Barajı’nda çekilen sular kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı’nın kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldiğini ifade eden Ziraat Mühendisi Mehmet Aktaş, “Tamamen sulama amaçlı kurulan Mehmetli Barajı kuraklıktan dolayı kuruma noktasına geldi. Birkaç yıldır Çukurova’daki yağışların az olması barajlardaki doluluk oranları ciddi şekilde aşağıya çekti Geçen yıl barajlardaki doluluk oranlarının düşük olmasından dolayı çiftçiler mısır yerine ayçiçek ekimine yöneldi” diye konuştu.

Öte yandan, bir yıl içerisinde Berke Barajı’nın doluluk oranı yüzde 97'den 75’e, Kalecik Barajı’nın doluluk oranı yüzde 57’den 48’e ve Aslantaş Barajı’nın doluluk oranı yüzde 74’ten 53’e düştü. (İHA)



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