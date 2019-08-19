Altı ay boyunca yalnızca anne sütü ile beslenen bebekler 6 ayın sonunda ek gıdaya da geçmektedir. Ek gıda ile yeni tanışan bebeklerin bu dönem yedikleri besinler püre halinde ve midelerini yormayan besinler olmalıdır. Peki 6-8 aylık bebek yemeğinde neler olmalı?

Ek gıdaya geçen bebekler için hazırlanan yiyeceklerde seçici davranılmalı ve bebeklere illa her besini tattırmak için acele edilmemelidir. Bu dönem bebeklerin hassas mide ve böbrekleri yiyeceklerin fazla abartılması ile yorulabilir. Aynı zamanda bu dönem bebeklerde yaşanan en önemli sorunlardan biri de gaz problemidir. Yiyeceklere fazla yüklenmek ve henüz 6. Ayında olan bebeğe gaz yapıcı besinler tükettirmek bebeğin rahatsızlık yaşamasına neden olur. 6 aylık olan bir bebeğe içerisinde çok fazla besin olan bir yiyeceği vermek doğru olmayabilir. Bazı bebek mamalarının içerisinde de çok fazla besin bulunduğundan ötürü gaz problemi ile karşılaşılabilmektedir. Bebeğiniz bu dönem meyveleri tadarak ek gıdaya geçebilir. Ayrıca yoğurtta bebeğiniz için iyi bir seçenektir. Öle yemeklerinde sebze çorbaları ve püreler hazırlayarak bebeğinizin ek gıdaya geçişini kolaylaştırabilirsiniz. Bebek 8 aylık olduğunda artık pütürlü yiyeceklere geçmeye başlar fakat henüz besinleri tam olarak parçalayacağı için kontrollü davranmak gerekebilir. Sizde 6-8 aylık bebeğiniz için tarifler arıyorsanız ve 6-8 aylık bebek yemeğinde neler olmalı tüm bunları merak ediyorsanız işte tarifleri ile sizlerle…

KABAK VE HAVUÇ ÇORBASI (6 AYLIK BEBEKLER İÇİN)

Bebeğiniz için lezzetli ve şifa deposu bu çorba bebeğinizin beslenmesini ve doymasını sağlayacaktır.

Malzemeler;

Çeyrek kabak

Çeyrek havuç

Yarım çay bardağı tavuk suyu veya normal su

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pirinç

Yapılışı;

Kabak havuç ve pirinç güzel bir şekilde haşlanır. Ardından tavuk suyunu ekleyerek kaynatıyoruz. Sonrasında zeytinyağımızı ekleyip ocağın altını kapatıyoruz.

ISPANAK ÇORBASI ( 6-8 AYLIK BEBEKLER İÇİN)

Malzemeler;

8-10 adet ıspanak

1 patates

1 soğan

3 yemek kaşığı ilik suyu

1 tatlı kaşığı iyi çekilmiş ceviz

Yapılışı;

Patates, soğan ve ıspanağı tencereye keserek koyun. İlik suyunu ekleyip kaynatın. Son olarak ceviz ve zeytinyağını ekleyin ve afiyetle bebeğinize yedirin.