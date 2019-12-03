Anne sütü 6 aylık bebekler için de en önemli besin kaynağı. Katı yiyecekler bu aydaki bebekler için yalnızca bir takviye. Unutmayın, bebeğinize hala bol miktarda anne sütü veya herhangi bir sebepten dolayı anne sütü almıyorsa formül mama mutlaka verilmelidir. Peki, 6 aylık bebek beslenme tablosu nasıl olmalı?

Geleneksel olarak, meyve ve sebzeler bebeğe verilen ilk yiyeceklerden bazıları olurken, ilk deneme için besleyici yiyeceklerden bazıları da muz ve avokadodur. Bebeğinizi yeni bir besinle tanıştırırken o besini en az 3 gün üst üste verin. Bu bebeğinizin hangi gıdalara alerjik olabileceğini tanımlamaya yardımcı olabilir. Ayrıca, çocuğunuzun yemek yeme alışkanlıklarının çoğunun bebeklik çağında başladığını unutmayın. İşte 6 aylık bebek beslenme tablosunda bulunması gerekenler…

6 AYLIK BEBEK BESLENME PROGRAMI

Bebeğinize il kez katı yiyecek veriyorsanız, günün erken saatinde vermenizi, böylece çocuğunuzun herhangi bir reaksiyonunu görmenizi öneriyoruz. Bebeğinize katı gıdalar verirken, dik bir şekilde mama sandalyesine oturduğundan emin olun. Bebeğinize besinleri verirken eczanelerde satılan yumuşak kaşıklardan kullanmanız gerekebilir. Genellikle birçok bebek heyecanla ağzını açacak ve kaşığı alacaktır. Bazıları küçük oyunlara ihtiyaç duyabilir. Bebeğiniz yemek istemiyorsa asla zorlamayın. 6 aylık bebek beslenme programı nasıl olur merak ediyorsanız.

İşte meyve ve sebzelerle mükemmel besleyici yiyecek önerileri;

MEYVE SULARI/PÜRELERİ

Mevsiminde hazırlanan sebze ve meyveler bebeğiniz için besleyici yiyeceklerdir. Muz, armut, elma, avakado ve şeftali iyi bir seçenek olabilir. Bebeğinize püre ve meyve suları hazırlayarak bebeğinizi katı gıdalara geçirebilirsiniz.

SEBZE ÇORBALARI

Bebeğinize havuç, balkabağı, kabak, patates ve yer alması verebilirsiniz. Bunları tek başına haşlayıp püre yapabilir veya 2-3 sebzeyi karıştırarak çorba elde edebilirsiniz. Ayrıca bebeğinizin çorbasına yağsız kuzu eti veya kıymayı bebeğinizin çorbalarına ve yemeğine ekleyebilirsiniz.

YUMURTA

Kahvaltılarında yumurta sarısına tuzsuz peynir, bebe bisküvisi, yarım çay kaşığı pekmez ilave ederek lezzetli bir kahvaltı ile bebeğinizi tanıştırabilirsiniz.

BOĞULMA TEHLİKESİ RİSKİNİ UNUTMAYIN

Bebeğinize saf ve yumuşak, pişmiş havuçlar verebilirsiniz, ancak boğulabilecekleri büyük bir havuç parçası vermek bebeğinizi boğulma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. Henüz yeni katı gıdaya geçen bebekler için yemeleri ve sindirimi kolay besinler tercih edilmelidir.

HAZIR GIDALARDAN UZAK DURUN

6 Aylık bebeğe hazır gıdalar vermek bebeğin beslenme alışkanlıklarını değiştirebilir, aynı zamanda bu aydaki bebeğe meyve suyu vermekten kaçınmak en iyisi olabilir. %100 doğal meyve suyu adı altında satılan meyve sularının içinde bile çok fazla şeker bulunabilir. Bu yaşta aşırı şeker alımı, daha sonraki yaşamında bebeğin ilerleyen yaşlarında sağlık problemleri yaşamasına neden olabilir.