69 yaşındaki Linda’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
69 yaşındaki Linda isimli kadın saçlarından ve stilinden sıkıldığını söylüyordu. Tarzını değiştirmek isteyen 69 yaşındaki Linda, Panama’dan ABD’ye giderek Christopher Hopkins’i ziyaret etti.
Christopher'ı ziyaret ettiği esnada Linda bu şekilde görünüyordu.
En son 20 yaşında saçlarının rengini ve tarzını değiştirdiğini söyleyen Linda, Christopher’ın yaptığı değişim sonrası yeni halini görünce gözlerine inanamadı.
İşte Linda’nın son hali: