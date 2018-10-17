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69 yaşındaki Linda’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
69 yaşındaki Linda’nın son halini görenler gözlerine inanamadı!
Uzun zamandır saçlarının modelini değiştirmediğini söyleyen Linda, stil uzmanı Christopher Hopkins' e başvurdu. Son halini görenler gözlerine inanamadı.
Yaşam 17 Ekim 2018 - 13:25

69 yaşındaki Linda isimli kadın saçlarından ve stilinden sıkıldığını söylüyordu. Tarzını değiştirmek isteyen 69 yaşındaki Linda, Panama’dan ABD’ye giderek Christopher Hopkins’i ziyaret etti.

Christopher'ı ziyaret ettiği esnada Linda bu şekilde görünüyordu.

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En son 20 yaşında saçlarının rengini ve tarzını değiştirdiğini söyleyen Linda, Christopher’ın yaptığı değişim sonrası yeni halini görünce gözlerine inanamadı.

İşte Linda’nın son hali:

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