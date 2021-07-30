75 yaşında liseden mezun oldu

3 kız çocuğu annesi, 4 torun sahibi Neriman Ergören İlkadım ilçesinde bulunan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin açıköğretim bölümünden Bilgisayarlı Muhasebe Bölümü’nden başarıyla mezun oldu. Geçmişte bazı sorunlarından dolayı liseyi yarıda bırakan Neriman Ergören azimle 75 yaşında liseyi bitirerek hayalini gerçekleştirdi.

Kızlarını da okutarak üniversite mezunu yaptığını ifade eden Ergören, “Topluma saygılı, faydalı bireyler olarak yetiştirmek için elimden gelen bütün gayreti gösterdim. Kendim lisedeyken eğitimim bazı nedenlerden dolayı yarım kaldı. İçimde bu durum bir ukde olarak kaldı. Onun sızısı içimden hiç gitmedi. Çocuklarımı yetiştirirken hep kendim hayal ettim, hayal kurdum. Ben de bir gün yarım kalan lise hayatımı bitiririm diye. Geçen yıl da okuluma müracaat ettim. Kalan derslerimi tamamladım. Bir yıl içinde çok çalıştım. Diplomayı almayı garantiledim. Ders çalışırken eşim beni hep destekledi, mezun olmamı çok istiyordu ama ne yazık ki diploma almamı göremedi. 6 ay önce eşimi kaybettim. Diplomamı alınca mezarını ziyaret ettim” dedi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Gençlere tavsiyelerde bulunan Neriman Ergören, “Çok bunaldığım zamanlar oldu. Başaramayacağım korkusu yaşadım ama yılmadım. Gençlere tavsiyem; sakın eğitimlerini yarım bırakmasın. Hiçbir neden eğitimi yarım bırakmak için sebep değildir. Bu yaşıma kadar okuma fikrinden hiç vazgeçmedim. 75 yaşında lise diplomamı aldım ve çok mutluyum” diye konuştu. (İHA)



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