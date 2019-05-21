’99 Depremi’nde kolunu ve bacağını kaybeden Asya Koşal, ‘Derya Baykal ile Gülümse’ programına katıldı

Deprem sonrası tek kolunu kaybetmesine rağmen yaptığı örgü işleriyle dikkat çeken ve sosyal medyada pek çok takipçisi olan Asya Koşal acı dolu hikayesini ve örgüye nasıl başladığını anlattı.

Yaptığı örgü işlerini satarak hayatını sürdüren Asya Koşal hikayesini şöyle anlattı: “’99 Depremi’nde 27 yaşındaydım beş katlı bir binada bulunan evim yıkıldı. Üç gün enkazda kaldım sağ kolum ve sağ bacağımın üzerine kapı düştü üç gün o şekilde kaldığım için kolum bacağım kangren oldu ve hastanede kesildi. İki evladımı ve eşimi kaybettim. Kızım 8, oğlum 5,5 yaşındaydı. Onların kaybını daha sonra öğrendim. İki buçuk 3 ay hastanelerde geçti ameliyat ve diğer süreçler… Ailem halen Gölcük’te yaşıyor. Çok sıkıntılar yaşadım.”

DERYA BAYKAL ÜRÜNLERİ BÖYLE TANITTI

‘Derya Baykal ile Gülümse’ adlı programda ağırladığı Asya Koşal’ın yaptığı işleri de tanıtan Baykal ayrıca Koşal’ın kısa sürede bu tığ işlerini nasıl yaptığını da yine canlı yayında gösterdi.