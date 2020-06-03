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ABD’de George Floyd için adalet ve polis şiddetine karşı protestolara ünlülerden tam destek
ABD’de George Floyd için adalet ve polis şiddetine karşı protestolara ünlülerden tam destek
ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla ülkenin birçok şehrine yayılan protesto gösterilerine ünlüler de katılıyor. Jamie Foxx, Ireland Baldwin, Cara Delevingne gibi ünlü isimler de sokağa çıkmaya başladı.
Yaşam 3 Haziran 2020 - 12:48

Geçen hafta ABD’nin Minneapolis kentinde ırkçı bir polisin George Floyd’un boynuna diziyle baskı uygulayarak öldürmesinin ardından ülkede protestolar git gide büyüyor.

Ülkenin pek çok şehrinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen protestolar hız kesmeden devam ediyor. Ünlü isimler de ırkçılığa karşı tepkilerini sokaklarda göstermeye, kalabalığın ön saflarında yer almaya başladı.

İşte ABD’deki George Floyd protestolarına katılan ünlülerden bazıları…

Madison Beer/Fotoğraf: Backgrid USA

21 yaşındaki şarkıcı Madison Beer, Floyd’un ölümüne sessiz kalamayarak, “Eşit olana kadar özgürlük yok” yazılı pankartıyla sokağa indi.

Ireland Baldwin/Fotoğraf: Backgrid USA

Ireland Baldwin, protestolara ilk günden beri katılıyor.

Norman Reedus/Fotoğraf: Backgrid USA

The Walking Dead yıldızı Norman Reedus, protestolara katılarak hayranlarıyla da buluştu.

Cara Delevingne/Fotoğraf: Instagram

İngiliz model Cara Delevingne, protesto esnasında çektiği fotoğrafını, “Susmak kabullenmektir” notuyla paylaştı.

Halsey ve  Yungblud/Fotoğraf: Backgrid USA

Floyd için adalet protestolarının ilk günlerinde sokağa inen Halsey, bir polis tarafından plastik mermi ile vurulduğunu açıklamıştı. Halsey, gösterilere hız kesmeden katılmaya devam ediyor.

Machine Gun Kelly/Fotoğraf: Instagram

Jeremy Meeks/Fotoğraf: Backgrid USA

Paris Jackson/Fotoğraf: Backgrid USA

Jamie King/Fotoğraf: Backgrid USA

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Son güncelleme: 12:57 - 03.06.2020