Yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılan adaçayının faydaları nelerdir? İşte adaçayının besin değerleri…

Adını “kurtarılmak” anlamına gelen Latince “salvere” kelimesinden alan adaçayı, doğurganlığı artırmak için kullanıldığı Eski Mısır zamanlarına kadar uzanan, tıbbi bir bitki olarak uzun bir geçmişe sahiptir. Geleneksel olarak ağız ve boğaz iltihabı için bir çare olarak, ayrıca diş eti hastalıklarında ve genel olarak sağlık iksiri olarak kullanıldı. Dünyada 900'den fazla çeşidi bulunan adaçayının faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Güney Avrupa ve Akdeniz bölgesine özgü bir bitki olan adaçayı, geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılmaktadır. İltihapla mücadele, diyabetin iyileştirilmesi, kandaki kötü yağların azaltılması, diş sağlığı, boğaz ağrısı ve öksürüğün giderilmesi gibi sağlık için pek çok yararı bulunan adaçayının faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik… Adaçayının faydaları nelerdir? İşte cevabı…

ADAÇAYI NEDİR?

Adaçayı (Salvia officinalis), grimsi yeşil yaprakları ve odunsu bir sapı olan çok yıllık, yaprak dökmeyen bir çalıdır. Güney Avrupa ve Akdeniz’e özgü bir bitkidir. Kekik, lavanta, biberiye, kekik ve fesleğen ile aynı aileye aittir.

ADAÇAYININ BESİN DEĞERLERİ

100 gram adaçayında bulunan besin değerleri:

Su: 7.96 g

Enerji: 315 kcal

Protein: 10.63 g

Toplam lipit (yağ): 12.75 g

Karbonhidrat: 60.73 g

Lif: 40,3 g

Toplam şekerler: 1.71 g

Kalsiyum: 1652 mg

Demir: 28.12 mg

Magnezyum: 428 mg

Fosfor: 91 mg

Potasyum: 1070 mg

Sodyum: 11 mg

Çinko: 4.7 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 32.4 mg

Tiamin: 0.75 mg

Riboflavin: 0.34 mg

Niasin: 5,72 mg

B-6 Vitamini: 2.69 mg

Folat, DFE: 274 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 295 µg

A Vitamini, İÜ: 5900 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 7.48 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 1714,5 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 7.03 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.87 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1,76 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg

ADAÇAYININ FAYDALARI

Adaçayının kanıtlanmış pek çok sağlık yararı vardır. Adaçayı, yüksek antioksidan kapasitesi nedeniyle vücudun hücrelerini serbest radikallerin neden olduğu zararlardan korumaya yardımcı olabilir. Serbest radikaller sıklıkla hücrelerin ölmesine neden olur ve bu da bağışıklık ve kronik hastalıkların kötüleşmesine neden olabilir. Şimdi, Adaçayının diğer potansiyel faydalarına bir göz atalım…

Kemiklerin güçlendirilmesine yardımcı olur

Adaçayı, kalorileri düşük olmasına rağmen, özellikle de K vitamini olmak üzere besinler açısından zengindir. Bir çorba kaşığı adaçayı yüzde 43 oranında K vitamini içerir. K Vitamini kalsiyum emilimini artırır, idrar kalsiyum atılımını azaltır ve kemik matriks proteinlerinin bir değiştiricisi olarak işlev görür.

Alzheimer hastalığına karşı savaşabilir veya geciktirebilir

K vitamini beyin ve nöron sağlığı üzerinde önemli bir rol oynar. Beyin hücrelerinin oksidasyonunu önleyebilir ve Alzheimer hastalığının başlangıcını geciktirmeye veya hatta önlemeye yardımcı olarak bilişsel aktiviteyi teşvik eder.

Bağışıklığı güçlendirir

Adaçayının tanımlanmış bazı antimikrobiyal özellikleri vardır. Bitki genellikle küçük miktarlarda tüketilirken, topikal bir adaçayı uygulaması (merhem veya tentür) oluşturabilir ve vücuda cilt yoluyla saldıran bakteriyel ve viral enfeksiyonları azaltmak veya önlemek için kullanabilirsiniz.

Ağız sağlığını destekleyebilir

Adaçayı, diş plağı oluşumuna neden olan mikropları etkisiz hale getiren antimikrobiyal etkilere sahiptir. Yapılan bir araştırmada, adaçayı ile hazırlanan bir gargaranın diş çürümesine neden olan Streptococcus mutans bakterilerini etkili bir şekilde öldürdüğü ortaya koymuştur. Ayrıca adaçayının boğaz enfeksiyonlarını, diş apselerini, enfekte diş etlerini ve ağız ülserlerini tedavi edebileceği bildirilmiştir.

Diyabeti yönetir

Bir araştırmaya göre, adaçayı diyabetin kontrolüne yardımcı olan etkili bir bitkidir. Adaçayı; Metformin gibi diyabet yönetimi için tipik olarak öngörülen ilaçları taklit eden bazı özütleri ve kimyasalları içerir. Karaciğerde depolanmış glikoz salınımını düzenliyor ve engelliyor, kan şekeri dalgalanmalarını önlüyor, bu da tip 2 diyabetin başlamasını önlemeye veya en azından ortaya çıkarsa durumu yönetmeye yardımcı olabilir.

Menopoz belirtilerinde etkili

Menopoz sırasında vücudunuz östrojen hormonunda doğal bir düşüş yaşar . Bu, çok çeşitli rahatsız edici semptomlara neden olabilir. Belirtileri sıcak basmaları, aşırı terleme, vajinal kuruluk ve sinirliliktir. Menopoz semptomlarını azaltmak için geleneksel olarak adaçayı kullanılmıştır. Adaçayı içindeki bileşiklerin östrojen benzeri özelliklere sahip olduğuna, beyninizdeki belirli reseptörlere bağlanmalarını sağlayarak hafızayı geliştirmeye ve sıcak basmaları ve aşırı terlemeyi tedavi etmeye yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Bir çalışmada, günlük adaçayı kullanımının, sekiz hafta boyunca sıcak basmaların sayısını ve yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmıştır.

Sindirime yardımcı

Adaçayında bulunan Rosmarinic asidinin mide için iltihap önleyici bir madde olarak hareket ettiği, mide spazmlarını önlediği, ishal ve gastrit oluşumununu ve ayrıca bağırsak boyunca iltihaplanmayı azalttığı düşünülmektedir.