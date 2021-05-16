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Adana Yazarlar Evi Sanatı inşa ediyor

Çukurova Sanat Girişimi, eski bir evi restore etti. Satranç, resim, drama ve müzik dersleri vermeye başladı. Üstelik bu hizmetleri ücretsiz olarak yapıyor...

Mehmet SERBES
Güncellenme: 08:58, 16/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Adana Yazarlar Evi Sanatı inşa ediyor

Karacaoğlan'ın, Dadaloğlu'nun büyük mirasının serildiği, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İzgü başta olmak üzere Türkiye'nin en önemli edebiyatçılarının yetiştiği Çukurova'da bir grup gönüllünün çabasıyla kurulan Çukurova Sanat Girişimi (ÇSG) pandemi döneminde de kültür etkinliklerine imza atmayı sürdürüyor. ÇSG'nin çabasıyla eski bir Adana evinin restore edilmesiyle kazandırılan Yazarevi ve burada kurulan Çukurova Okulu'nda dersler, eğitim ve kültür etkinlikleri ücretsiz veriliyor.

Çukurova Sanat Girişimi (ÇGS), pandemide de etkinliklerine ara vermiyor.

BİNLERCE SANATÇI

Masraflarının bir grup gönüllünün genellikle emekli maaşlarından destekledikleri katkıyla karşılandığı Yazarlarevi ve Çukurova Okulu, geleceğin sanatçıları için bir beşik görevi yapıyor.

Çetin Yiğenoğlu

Çukurova Sanat Girişimi'nin kurucusu gazeteci-yazar Çetin Yiğenoğlu, geçmiş yıllarda Ortadoğu'nun yanı sıra İngiltere, İtalya, Avustralya'ya kadar uzanan Uluslararası Çukurova Sanat Günleri (UÇSG) düzenlediklerini, bu sürede tüm dünyadan 2 bin sanatçıyı Çukurova'da ağırladıklarını kaydetti. Yiğenoğlu, “Sanat, toplumların sağaltımında en etkili ilaçtır. Zor zamanlarda her şeyi yine sanat söyler” ifadelerini kullandı.