Ahmet Güneştekin acı haberi böyle paylaştı: Hayvansever değilseniz boş verin, dikkate almayın beni

Geçtiğimiz gün özel bir hastanede diz kemiklerinde oluşan yırtıklar nedeniyle ameliyat olan ve bir süre koltuk değnekleri ile yürüyeceği açıklanan Ahmet Güneştekin henüz ameliyat acılarını atlatamadan yeni bir acıyla baş başa kaldı. Sosyal medya hesabından kedisinin öldüğü haberini duyuran ünlü ressamımız Ahmet Güneştekin şu ifadeleri kullandı:

“Sizin hiç kediniz oldu mu? Hiç koynunuzda severek büyüttüğünüz bir canlıyı kaybettiniz mi? Eğer bir hayvansever değilseniz boş verin ve dikkate almayın beni. Dünyanın en şefkatli, en merhametli evladını, Mona ve Lisa'ya anne ve babalık yaparak büyüten oğlum Pablo'yu kalp yetmezliğinden kaybettim. Çok üzgünüm.”