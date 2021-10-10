AKUT 3 bin gönüllüsüyle 25 yaşında

Tamamen gönüllülük esasıyla çalışan, Türkiye’nin 27 yerleşiminde ekibi bulunan AKUT çeyrek asrı doldurdu.

Latif SANSÜR

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Kurulduktan sadece 3 yıl sonra meydana gelen Büyük Marmara Depremi'nde Türkiye'nin sevgisini kazanan, ülkemizin ilk arama kurtarma Sivil Toplum Kuruluşu (STK) AKUT Arama Kurtarma Derneği, bu yıl 25. Kuruluş Yılı'nı kutluyor.

Bu çeyrek asırda, tamamen gönüllülük esasıyla çalışan, Türkiye'nin 27 yerleşiminde ekibi bulunan, 3 bini aşkın gönüllüsüyle ülkemizin en tanınmış ve güvenilen STK'larından bir tanesi haline geldi. Türkiye'de arama kurtarma üzerine liderlik yapan, aynı zamanda ilkleri başaran, Türkiye'nin küçük bir modeli gibi her görüşten, yapıdan ve meslekten insanın içinde bulunduğu bir sivil toplum örgütü oldu. Derneğin 25 yıllık geçmişinin özetini SÖZCÜ ile paylaşan AKUT Başkanı Recep Şanlı, bundan sonraki hedeflerini “Atatürk'ün çizdiği çağdaş toplum hedefinde, çağdaş bir sivil toplum örgütü olarak hayat kurtarmaya devam edeceğiz” sözleriyle dile getirdi.

SEMİNER VERİYORUZ

AKUT Başkanı Recep Şanlı 1996 yılından bu yana gerçekleştirdikleri 4 bine yakın operasyonda, 3 bini aşkın insanın hayatını kurtardıklarını belirterek şunları söyledi: “Yaşamın kutsal ve değerli olduğu bilinciyle 3 bini aşkın insanın ve binlerce hayvanın kurtarılmasını sağladık. 5 yılda 52 bin kilometre yol kat ederek, 52 il, 174 ilçede 5 milyon 500 bin kişiye mobil eğitim projesi ile ulaştık. Her yıl toplumu bilinçlendirmek ve afetlere karşı daha dayanıklı bir Türkiye yaratmak için yüz binlerce kişiye Temel Afet Bilinçlendirme ve Deprem Seminerleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. 2004 yılında, Türkiye'deki büyük projelerden birisi olan Anadolu ile Elele projesinde bir TIR ile 81 ili dolaştık. Bütün ilçeleri dolaşarak ve çalışmalarla 1 milyonun üzerinde insana yüz yüze afetlere hazırlık bilinçlendirme eğitimleri verdik. Bununla da yetinmedik. Özellikle AKUT'un bu konudaki bilgi birikimini özel sektörle de paylaşmaya başladık. Acil durumlar ve afetlerde yapılması gerekenler üzerine onlara eğitimler vererek, bu alandaki bilinçlendirme üzerine çok ciddi çalışmalarda bulunduk.” AKUT ayrıca, Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamındaki Avrupa Sivil Koruma Havuzu'na giren ilk Türk arama-kurtarma ekibi.

İnsansız hava araçları ile arama çalışmaları başladı

Yıllarca vatandaşlara afetlere karşı alınması gereken önlemleri anlatan binlerce eğitim veren Nasuh Mahruki ise AKUT Arama Kurtarma Derneği Kurucu Üyesi, 18 yıl Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Aynı zamanda da AKUT Derneği Onursal Başkanı. Arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek tüm bilimsel gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip eden AKUT, insansız hava araçları (İHA) ile arama kurtarma eğitimine başladı.

SAYI ARTACAK

25. Yılında Kocaeli Merkezin ev sahipliğinde Kuşadası, Ankara, Bodrum, Bursa, Eskişehir ve İstanbul ekiplerinden toplam 15 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ilk eğitim, AKUT bünyesindeki termal, gece görüş, yüksek zoom ve konum belirtebilme kabiliyetlerine sahip endüstriyel İHA'ların özellikleri ve arama kurtarma sırasında kullanımı odaklı bir kurgu üzerinden gerçekleştirildi. AKUT Kocaeli Ekip Lideri Abdurrahman Eke, ilerleyen zamanlarda eldeki İHA sayısını arttırmak ve daha fazla pilot yetiştirmek üzere çalışmalara başladıklarını vurguladı, şunları söyledi:

ZOR BiR EĞİTİM

“Bu eğitim, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) İHA pilot lisansı ve pilotajı olan operasyonel gönüllülerimizin katıldığı bir başlangıç eğitimiydi. Daha yoğun bir eğitim serisinin birincisi olarak bakabiliriz. İHA ekipleri, yer ekipleri hazırlanana kadar bölgeyi hızlı tarayabildikleri için ön keşifte ve uzun süre havada kalabildikleri, uzak mesafelere gidebildikleri için, kanyon, vadi, sırt, dik kayalıklarda yer ekiplerine hem kolaylık hem de güvenlik sağlıyorlar. Ayrıca, haritalama yapabildikleri için, hem doğada aramada hem de enkaz bölgelerinde detaylı keşif imkanı sağlıyorlar. Otonom uçuş imkanı ile tek batarya ile 100 hektarlık bir alan taranabiliyor.”