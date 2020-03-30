Alışverişe giden arkadaşlarını böyle dezenfekte ettiler
Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve iki aylık bir süre içinde tüm dünyaya yayılan corona virüsü hayatı felç etti. Çin’den ABD’ye, İtalya’dan İsrail’e kadar birçok ülkede sokaklar boş kaldı. Evlerinde karantina altında olan vatandaşlar zaman geçirebilmek adına çeşitli yollara başvuruyor. Hangi ülkede çekildiği belli olmayan bir video kısa bir süre içinde sosyal medyada en çok izlenen görüntüler arasına girdi. Video alışverişten gelen bir kadını arkadaşları eğlenceli bir şekilde ellerinde bulunan imkanlarla dezenfekte ettiği görülüyor.