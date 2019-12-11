Aloe vera, özellikle cilt yaralanmalarının tedavisi ile bilinen ve binlerce yıldır kullanılan popüler bir şifalı bitkidir. Aloe vera, yapraklarında su depolayan kalın, kısa gövdeli bir bitkidir. Geleneksel tıpta, aloe vera, bitkinin yapraklarının içindeki jel benzeri maddeden yapılan topikal bir jel olarak kullanılır. Kozmetik, ilaç ve gıda endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Peki, aloe vera neye iyi geliyor? Aloa veranın faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde...

Afrika kökenli olan aloe vera, zambakgiller ailesinden kaktüse benzer bir bitkidir. Sıcağı seven aloe veranın bilinen ilk kullanımları eski Mısır’a yaklaşık altı bin yıl öncesine dayanıyor. O dönemlerde sonsuzluk ya da ölümsüzlük bitkisi olarak anılan aloe vera, yüzyıllar boyunca, anti-enflamatuar, nemlendirici, antibakteriyel ve antiviral özellikleri nedeniyle geleneksel tıpta kullanılmıştır. Peki, Aloe vera neye iyi geliyor? Aloa veranın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

ALOE VERA NEYE İYİ GELİR?

Aloe veranın sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

– Aloe vera, çeşitli güçlü antioksidan bileşikler içerir. Bu bileşiklerin bazıları zararlı bakteri üremesini engellemeye yardımcı olabilir.

– Aloe vera en çok topikal bir ilaç olarak kullanılır. Uzun zamandır özellikle güneş yanığı dahil, yanıklar ve yaralar için bir tedavi olarak biliniyor. Aloe vera üzerinde yapılan çalışmalar, birinci ve ikinci derece yanıklar için etkili bir topikal tedavi olduğunu göstermektedir.

– Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları çok yaygın sağlık sorunlarıdır. Bunu engellemenin en iyi yollarından biri dişlerde plak birikimini azaltmaktır. % 100 saf aloe vera suyu ağız gargarası olarak kullanıldığında, diş plağı birikimini azaltmada normal ağız gargarası kadar etkilidir.

– Aloe veranın yama veya jel olarak uygulanmasının ağız ülserlerinin (kanser yaraları) iyileşmesine yardımcı olduğu gösterilmiştir.

– Aloe vera genellikle kabızlığı tedavi etmek için kullanılır. Aloe vera lateksinin güçlü müshil etkileri vardır ve kabızlığın tedavisinde faydalıdır. Lateks, yaprağın derisinin hemen altında bulunan yapışkan sarı bir tortudur.

– Aloe vera, C ve E vitaminleri ve besleyici ve yaşlanma karşıtı niteliklerini sağlayan beta karoten bakımından zengindir.

– Aloe veralı kremler cilt üzerinde sakinleştirici bir etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalarda kaşıntı ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu gösterilmiştir.

– Yine yapılan araştırmalarda araştırmacılar, aloe veranın mide ekşimesi, geğirme ve kusma gibi çeşitli gastroözofageal reflü hastalığının (GERD) semptomlarının azaltılmasına yardımcı olduğunu buldu.