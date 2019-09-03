Angelina Jolie’nin YouTube kanalı kapatıldı

Angelina Jolie, dün yaptığı bir açıklama ile YouTube kanalı açtığını söylemişti. Ne var ki kanalı önce onaylayan YouTube, ani bir kararla kanalı kapattı...

Dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie, dün yaptığı bir açıklama ile ‘Youtuber’ olduğunu açıklamış ve kanalında BM’nin iyi niyet elçisi olarak, elçilik göreviyle ilgili paylaşımlar yapacağını, mültecilerin sorunlarına hizmet vermeye YouTube kanalıyla da yardımcı olacağını söylemişti.

Bugün Dailymail’de yer alan habere göre ise YouTube’un Angelina Jolie’nin kanalını kapattığı belirtildi. Kötü bir sürprizle karşılaşan 44 yaşındaki ABD'li oyuncu, birkaç gün önce kendi adına kanal açmıştı. Ancak YouTube yönetimi tarafından önce onaylanan ve 4 binin üstünde abonesi olan kanal daha sonra kapatıldı. Jolie’nin YouTube kanalının tekrar onaylanıp onaylanmayacağı merak konusu.

