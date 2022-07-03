Annesi köpekler tarafından öldürülen civcivlere horoz annelik yapıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir çiftlikte köpekler tarafından öldürülen tavuğun 9 civcivine horoz annelik yapıyor.

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İnegöl ilçesinde bir çiftlikte 10 gün önce köpekler tarafından telef edilen tavuğun 9 civcivine horoz annelik yapıyor. Geceleri civcivleri kanatlarının altına alarak soğuktan koruyan horoz, gündüz ise beslediği civcivleri yanlarından bir an olsun ayrılmıyor.

Çiftlik sahibi İsmail Şentürk, horozun civcivlere annelik yapmasına şaşırdığını söyledi. Şentürk, “Çiftliğimizde çeşitli hayvanlarımız var. Zaman zaman hayvanlarımızda ilginç durumlar görüyoruz. 10 gün önce kuluçkadan çıkan 9 adet civcivimizin annesini sokak köpeği parçalayarak öldürdü.

Annesiz kalan civcivler başıboş kalınca Hozor ismini verdiğimiz süs horozumuz onları sahiplendi. Şu an onlara anne şefkati veriyor. Geceleri civcivleri kanatlarının altına alarak soğuktan koruyor. Gagasıyla civcivleri besliyor. Civcivleri tehlikelere karşı koruyor. Sürekli yanından ayırmıyor.

Horozun civcivlere annelik yapması bizi şaşırttı. Daha önce de çiftliğimizdeki erkek hindi kuluçkaya yatıp civciv çıkarmıştı. İnsanların evlatlarını terk ettiği dönemde bir babanın annelik görevi yapması çok güzel bir duygu.

Bu içgüdüsel bir durum. Kendini tamamen onlara adadı. Başka tavuklarla gezmesi gerekirken, tamamen civcivleriyle zaman geçiriyor. Bu zaten ilginç olan” dedi. (İHA)