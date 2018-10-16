Antalya’da buz üstünde evlilik teklifi

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Antalya’da faaliyet gösteren özel bir buz paten pistindeki, evlilik teklifi renkli görüntüler oluşturdu. Buz patenine gönül veren Uğur Erkan, bir süredir sevgili olduğu kendisi gibi buz pateni aşığı Ayşe Işık'a evlilik teklifinde bulunmak için plan yaptı.

Her zaman paten yaptıkları buz pisti yetkilileriyle görüşen Uğur Erkan, gerekli hazırlıklarını yaptı. Normal bir gün gibi paten pistine gelen Uğur Erkan, paten yaptıkları esnada bir anda dizlerinin üstüne çöküp kız arkadaşına evlilik teklif etti. Ayşe Işık'tan ‘evet' cevabı alan Uğur Erkan ve sevgilisini izleyiciler uzun süre alkışladı. Pist görevlileri de genç çiftin üzerine kar yağdırdı.

(İHA)