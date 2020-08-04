Ardıç yağı faydaları nelerdir? Ardıç yağı neye iyi geliyor?

Sevigiller familyasından olan ardıç, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'nın bazı bölgelerinde yabani olarak yetişen iğne yapraklı bir ağaçtır. Yapraklarını hiç dökmeyen ve hoş kokulu olan ağacından toplanan siyah renkli üzüme benzer meyveleri mutfaklarda ve geleneksel tıpta kullanılır. Bu meyvelerden elde edilen ardıç yağının faydaları nelerdir. Ardıç yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Ardıç meyvesi çok eski yıllardan beri alternatif tıpta kullanılmıştır. Ardıç ağacının meyvesinden elde edilen ardıç yağı, güçlü antioksidanlar, antibakteriyeller ve antifungaller içeren 87’den fazla aktif bileşen bileşen içerir. Peki, ardıç yağının faydaları nelerdir? Ardıç yağı neye iyi geliyor? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

ARDIÇ YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Ardıç yağının insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

– Vücudu zararlı toksinlerden arındırır.

– Kanı temizler.

– Mide ekşimesi ve asit reflü tedavisine yardımcı olur.

– Gaz sorunlarının giderilmesine yardımcı olur.

– Romatizma, eklem ve kemik ağrılarına iyi gelir.

– Sinüzit ve benzeri baş ağrılarını da hafifletir.

– Böbrek ve idrar yolu problemlerinin tedavisinde yardımcıdır.

– Yüksek tansiyonu düşürür.

– Magnezyum eksikliği nedeniyle kollarda ve bacaklarda oluşan krampları engeller.

– Bronşite iyi gelir.

– Regl ağrıları ve kramplarını azaltır.

– Ödem ve şişkinlikten kurtulmaya yardımcı olur.

– Uykusuzluğa iyi gelir.

– Cilt lekelerinin görünümünü azaltır.

– Cilt tahrişlerini (döküntü veya egzama gibi) tedavi eder.

– Akne oluşumunu egeller.

– Yaşlanma belirtilerini geciktirir.

– Saç dökülmesini en aza indirir.

– Selülit oluşumunu azaltır.

ÖNEMLİ NOT: Ardıç yağının alerjik reaksiyonlara ve yan etkiler sahip olma olasılığı düşüktür. Ancak her koşulda cilt hassasiyetini test etmek çok önemlidir. Herhangi bir uçucu yağda veya denemediğiniz bir yağda olduğu gibi aşırı ve yüksek miktarda kullanım alerjik duyarlılığa ve etkilere neden olabilir. Mevcut böbrek veya karaciğer hastalığınız varsa ardıç yağı kullanmayın. Gözlerinizden, kulaklarınızdan ve burnunuzun içinden uzak tutun. Hamilelerin ve emzirenlerin kullanması sakıncalıdır. Ayrıca, kronik hastalıkları olan ve düzenli ilaç kullananların doktora danışmaları çok önemlidir.