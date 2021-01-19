Arjantin’de 6.4’lük deprem: Sarsıntı kameralara böyle yansıdı

Güney Amerika ülkesi Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) 14.3 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin San Juan eyaletine bağlı Pocito şehrinin 27 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremin ardından tsunami tehlikesi olmadığını belirtirken, depremde şu ana kadar can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

İKİ ARTÇI SARSINTI



Bölgede 4.9 ile 5.0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldiği açıklandı. San Juan Valisi Sergio Unac yaptığı açıklamada, “Olayları önlemek için bildiğimiz tüm önlemleri uygulamaya koyalım” dedi. Depremin şiddeti birçok iş yerinde ve evde hissedilirken, o anlar kameraya yansıdı.