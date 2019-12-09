Armut, antioksidanlar, bitkisel bileşikler ve diyet lifi bakımından zengindir. Dengeli, besleyici bir diyetin parçası olarak, sadece lezzetli olmakla kalmayıp, aynı zamanda bilim tarafından desteklenen birçok sağlık yararı da bulunuyor. Peki, armut neye iyi gelir? Armutun faydaları nelerdir? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Armut, yüksek lif içeriği, yaşamsal besin maddeleri ve mineralleri nedeniyle vücudun genel sağlığı için mükemmeldir. Armut tüketmek kilo vemeye yardımcı olabilir ve kanser, diyabet ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Şimdi, armut neye iyi geliyor? Armutun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

ARMUTUN FAYDALARI

Armutun sağlık açısında yararlarından bazıları şunlardır:

– Armut, C vitamini, K vitamini ve bakır dahil olmak üzere yüksek düzeyde antioksidanlar içerir. Bu kimyasallar serbest radikallerin etkilerine karşı koyarak hücreleri korur.

– Armut, sindirim sağlığı için gerekli olan mükemmel bir çözünür ve çözünmeyen lif kaynağıdır. Bu lifler dışkıyı yumuşatarak ve yukarı kaldırarak bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olur.

– İltihaplanma normal bir bağışıklık tepkisi olmasına rağmen, kronik veya uzun süreli iltihap sağlığınıza zarar verebilir. Kalp hastalığı ve tip 2 diyabet dahil bazı hastalıklarla bağlantılıdır. Armut, enflamasyonla mücadeleye yardımcı olan ve hastalık riskini azaltabilecek, zengin bir flavonoid antioksidan kaynağıdır.

– Armutlarda antikanser özellikleri gösterebilen çeşitli bileşikler bulunur. Örneğin, antosiyanin ve sinamik asit içeriklerinin kanserle savaştığı bulunmuştur.

– Armutların en iyi faydalarından biri vücuttaki kolesterolü azaltan ve böylece bizi kalp hastalıklarından koruyan lif varlığıdır. Armut gibi lif bakımından zengin yiyeceklerin günlük tüketimi, inme riskini % 50’ye kadar azaltabilir.

– C vitamini ve bakır gibi yüksek antioksidan içeriği, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek çeşitli hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı olur.

– Kemik sorunları çok yaygın bir problemdir. Kemikleri sağlıklı tutmak ve osteoporozu önlemek için vücudun pH değerini korumak ve günlük önerilen miktarda kalsiyum almak çok önemlidir. Vücudun pH’ı günlük olarak meyve ve sebze tüketerek diyet yoluyla sağlanabilir. Bor bakımından zengin armutlar, tüketilen kalsiyumun kolayca emilmesine yardımcı olabilir.

– Folik asit, hamile bir kadının bebeği doğum kusurlarından uzak tutması için çok önemlidir. Armutta bulunan folik asit bu konuda size yardımcı olabilir ve hamilelik sırasında düzenli olarak kullanılması tavsiye edilir.

– Armut, düzenli olarak tüketildiğinde safra kesesi problemlerini, kolit, artrit ve gut hastalığının önlenmesine yardımcı olur.